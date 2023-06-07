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İlanda gördüğü araç için İzmir'e gitti 767 bin TL'sinden oldu

İlanda gördüğü araç için İzmir'e gitti 767 bin TL'sinden oldu

İstanbul'da yaşayan Veysel Coşar, ilanda gördüğü araç için İzmir'e gitti. Coşar ve ilandaki aracın gerçek sahibi dolandırıcıların tuzağına düştü. Dolandırıcıların sazan sarmalı adını verdikleri yöntemle dolandırılan Coşar, 767 bin TL'sinden oldu.

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Araba almak isteyen bir kişi, ilanda gördüğü aracı almak için İstanbul'dan İzmir'e gitti ama başına gelmeyen kalmadı. 

Kanal D Haber'in özel haberine göre araba almak isteyen kişi öyle bir oyuna geldi ki film senaryolarını aratmayacak yöntemle dolandırıldı, 767 bin TL'sini kaptırdı. İzmir'de yaşayan bir kişi aracını ilana koydu.

İlanı kopyalayıp ilandan çektirdiler

O çete ilk önce araç sahibini dolandırdı. Dolandırıcı araca talibim dedi ve 1 milyon 50 bin TL'ye araç sahibi ile anlaştı sonra da ilanı kaldırmasını istedi. Araç sahibi de karşı tarafa güvenerek ilanı kaldırdı.

Daha ucuza ilana koydular

Dolandırıcılar ise çoktan o ilanı kopyalamıştı sonra da daha uygun bir fiyata ilanı kendileri paylaştı. İlan paylaşılır paylaşılmaz Veysel Coşar tuzağa düştü.

İkiliden araçla ilgili konuşmamasını istediler

Kanal D Haber'in haberine göre Coşar, Bağcılar'dan İzmir'e araba alma hayaliyle gitti. Dolandırıcılar, aracın gerçek sahibini Coşar'a arkadaşı olarak tanıttı ve ikilinin araçla ilgili konuşmamasını istedi. Aracın gerçek sahibi ve dolandırılan Coşar, dolandırıcıların kurduğu tuzak sayesinde hiç konuşmadan notere gitti, sıra ödemeye geldi.

Gerçek sahibine sahte dekont gönderdiler

Para dolandırıcıların hesabına gitti, aracın gerçek sahibine ise sahte dekont gönderildi. Gerçek ortaya çıkınca artık çok geçti. Dolandırıcılar, sazan sarmalı adını verdikleri yöntemle kendisine bile ait olmayan araçla Veysel Coşar'ı dolandırdı. Coşar'ın 767 bin TL'sini alan dolandırıcılar kayıplara karıştı.

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