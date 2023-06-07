İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye kapıları kapattı! Sadece CHP ile...

İYİ Parti kulisleri şimdiden yerel seçimleri tartışmaya başladı. 14 Mayıs seçimlerinde beklenilenin altında oy alan İYİ Parti'de yerel seçimlere ittifak dışında girme eğilimi ağırlık kazandı. İYİ Parti 6'lı masadan sadece CHP ile yerel seçimler için ittifaka açık kapı bırakırken, diğer 4 partiye kapıları kapattı.

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İYİ Parti'de yerel seçim hazırlıkları başladı. Yerel seçimler için strateji belirlemeye çalışan İYİ Parti'de il başkanları toplanarak aldıkları kararı Genel Başkan Meral Akşener'e iletti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bazı il başkanları, bir araya geldikleri İYİ Parti lideri Meral Akşener’e, “Millet İttifakı’nın milletvekili seçimlerinde illeri olumsuz etkilediğini” söyleyerek yerel seçimler için de “ittifaksız yöntem” önerisi sundu.

CHP dışındaki partilerle olmaz...

Bazı il başkanları ise 2018’deki yerel seçimlerdeki ittifakın yararlı olduğuna ve CHP ile tekrar ittifak yapılabileceğine dikkat çekti. Buna karşın il başkanlarındaki hâkim görüş, 6’lı masadaki CHP dışındaki partiler ile “ittifak yapılmaması” yönünde oldu.

Bazı il başkanları ise 2018’deki yerel seçimlerdeki ittifakın yararlı olduğuna ve CHP ile tekrar ittifak yapılabileceğine dikkat çekti. Buna karşın il başkanlarıdaki hâkim görüş, 6’lı masadaki CHP dışındaki partiler ile “ittifak yapılmaması” yönünde oldu.

Akşener: Aday olacakların önünü kesmeyin

CHP ile ittifak konusunda ise netleşme olmadı. 24-25 Haziran’da yapılacak kongrede Akşener’e destek vurgusu da öne çıktı. Akşener de genel başkan adayı olmak isteyen hiç kimsenin önünün kesilmemesi gerektiğini belirtti.