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Şampiyonlar Ligi Final maçı için hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Şampiyonlar Ligi Final maçı için hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Final müsabakası nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 10 Mayıs günü gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi Final Müsabakası nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

Bazı yollar 4 gün trafiğe kapatılacak

Yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonlar Ligi finali sebebiyle düzenlenecek programlar için Fatih’te 7 Haziran saat 08.00’den 11 Haziran saat 23.00’e kadar trafiğe kapatılacak yollar Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı Miting Alanı arası yan yol (Yenikapı etkinlik alanı iç yolu), Sahil Kuzey yan yol Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları, Sahil Güney yan yol Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları olarak duyuruldu. Alternatif güzergah ise Sahil Kennedy Caddesi olarak açıklandı.

Şişli'de de bazı yollar kapatılacak

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonlar Ligi Finali müsabakası nedeniyle Şişli’de 10 Haziran saat 07.00’den program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yol Şişli-Taşkışla Caddesi olarak belirtildi. Alternatif güzergahların ise Bedri Karafakioğlu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Valikonağı Caddesi, İnönü Caddesi, Maçka Caddesi, Süleyman Seba Caddesi olduğu duyuruldu.

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