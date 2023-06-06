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Türk askerinden Kosova'ya takviye sürüyor

Türk askerinden Kosova'ya takviye sürüyor

Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine Türk askerinin ikinci ve üçüncü kafilesinin intikali gerçekleşti.

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Mehmetçik'ik Kosova'ya takviyesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

"İkinci ve üçüncü kafile intikal uçuşu başarı ile tamamlandı"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A-400M uçakları tarafından, Kosova’da görev yapacak 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun ikinci ve üçüncü kafile intikal uçuşu başarı ile tamamlandı."

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