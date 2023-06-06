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HABER /  POLİTİKA

MHP Grup Başkanvekilleri belli oldu

MHP Grup Başkanvekilleri belli oldu

MHP, TBMM Grup Başkanvekilliklerine Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirildi.

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Türkiye 14 Mayıs’ta 28. Dönem Milletvekili tercihini, 28 Mayıs’ta ise Cumhurbaşkanı tercihini gerçekleştirdi.

Kritik seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan 17’nci zaferini elde ederek yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken AK Parti ve Cumhur İttifakı, Meclis çoğunluğunu elde etmeyi başardı.

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından partiler Meclis'teki grup yönetimlerini belirlemeye başladı.

MHP, Meclis yönetimi beli oldu

MHP'de TBMM Grup Başkanvekilliği görevine Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül getirildi.

Ayrıca İstanbul Milletvekili Celal Adan TBMM Başkanvekilliğine getirilirken, TBMM İdare Amirliğine ise Gaziantep Milletvekili Sermet Atay görevlendirildi.

MHP'den açıklama geldi

MHP TBMM Grup Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grup Başkanvekilliklerine Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirilmiş; TBMM Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Celal Adan ile TBMM İdare Amirliğine Gaziantep Milletvekili Sermet Atay görevlendirilmiştir.

MHP
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