Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı gündemden çıkacak

Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın kanayan yarası hayat pahalılığı ile ilgili net mesajlar verdi. Erdoğan, "Hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yeni kabinenin ilk toplantısı gerçekleştirildi. 4 saat 10 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Pahalılığı gündemden çıkarmakta kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat pahalılığı ile ilgili de konuştu. Hayat pahalılığı sorununun farkında olduklarını söyleyen Erdoğan, "Hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız. Enflasyon yüzde 40 altına geriledi. Enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız" diye konuştu.