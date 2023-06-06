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AB'nin sağlık kurumları koronavirüs aşılarının güncellenmesini istedi

AB'nin sağlık kurumları koronavirüs aşılarının güncellenmesini istedi

Avrupa Birliği'nin (AB) sağlık kurumları, COVID-19'a karşı geliştirilen aşıların yeni varyantlara göre güncellenmesini talep etti.

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Avrupa İlaç Kurumu (EMA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), ortak açıklama yayımlayarak, şu ana kadar onay verilen aşıların hastaneye yatışları, hastalığın ağır geçmesini ve ölümleri büyük ölçüde engellediğini ancak yeni varyantlar çıktıkça korumanın azaldığını hatırlattı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) uluslararası düzenleyici kuruluşlarla yaptığı son toplantının aşıların güncellenmesine yönelik sonuçlarına atıf yapılan açıklamada, EMA'nın Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde hakim konuma gelen Omicron varyantının alt grubu XBB'ye göre aşıların güncellenmesi tavsiyesine yer verildi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri de kurumunun COVID-19 salgınının başından beri düzenlediği basın toplantılarının sonlandırılması vesilesiyle yapılan son basın brifinginde aşılamaların devam etmesinin önemine değindi.

Cavaleri, "SARS COV 2 hala geniş bir dolaşıma sahip ve yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Bu virüs özellikle zayıf bağışıklığa sahip kişiler için bir tehdit ve öyle olmaya devam edecek. COVID-19 kış aylarında sağlık sistemleri üzerinde ciddi yük getirmeye devam edecek." dedi.

Bu sebeple aşılamaların önemine dikkati çeken Cavaleri, "Sağlık makamları korumayı sağlam tutmalı. Hastaneye yatışları ve ölümleri önlemek için en iyi seçenek ise aşılar." diye konuştu.

EMA, ayrıca, AB ülkelerinin aşılama kampanyalarına devam etmesini, 3 veya 4 ay aralarla halkın aşılanmasının sürdürülmesini tavsiye etti.

Aşılamalarda önceliğin 60 yaş üzeri kişilere, bağışıklık sistemi zayıf olanlara, hamilelere ve ciddi hastalığı bulunanlara verilmesi gerektiği belirtilerek, son kararın üye ülkelerin ulusal sağlık kurumlarına ait olduğu hatırlatıldı.

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