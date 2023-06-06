İsrail askerlerinin kurşunuyla ölen Filistinli bebek toprağa verildi

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Filistinli Muhammed et-Temimi son yolculuğuna uğurlandı.

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Filistinli bebeğin naaşı, çok sayıca aracın oluşturduğu konvoy eşliğinde, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki sağlık merkezinden alınarak ailesinin Nebi Salih beldesindeki evine getirildi.

Beldede düzenlene cenaze törenine, bölge sakinlerinin yanı sıra Filistinli grupların temsilcileri ve çok sayıda çocuk katıldı. Filistin bayrakları taşıyan çocuklar, çeşitli sloganlar attı.

Temimi'nin naaşı, düzenlenen cenaze töreninden sonra Nebi Salih beldesindeki mezarlıkta toprağa verildi.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, cenaze töreni sırasında Filistin televizyonuna yaptığı açıklamada, çocuk cinayetinin büyük bir suç olduğuna dikkati çekti.

Filistinli minik çocuğun evinde oturan babasının kucağında vurulduğunu hatırlatan Mulhim, "Bu cinayet için uluslararası bir soruşturmanın hızlıca açılması ve canilerin cezasız kalmaması gerekiyor." dedi.

Mulhim, Uluslararası Ceza Mahkemesinin de bu konuda etkili ve hızlı harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail askerlerinin ateşiyle başından vurulmuştu

İsrail askerleri, 1 Haziran'da Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf’a "ateş eden Filistinlileri bulmak" gerekçesiyle civardaki Nebi Salih beldesine baskın düzenlemiş ve beldeye giriş-çıkışları kapatmıştı.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 yaşındaki Muhammed başından, babası Heysem Temimi de omzundan yaralanmıştı.

Ağır yaralanan bebek, İsrail güçleri tarafından helikopterle İsrail’deki Sheba Tel HaShomer Hastanesi'ne nakledilirken, babası ise Filistin tarafında tedavi altına alınmıştı. Filistinli bebeğin, 5 Haziran'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerinin saldırganları bulmak için arama başlattığı sırada, 2 yaşındaki bebek ve babasının, “İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandığının ortaya çıktığı" kaydedilmişti.

Henüz 2 yaşındaki bir bebeği başından vurarak ağır şekilde yaralayan İsrail ordusu, olaydan bir gün sonra yaptığı açıklamada, "Filistinli bebek için üzgün olduklarını" ifade etmekle yetinmişti.

Tedavi gördüğü Ramallah'taki El-İstişari Hastanesinde konuşan Filistinli baba Heysem Temimi ise Filistinli silahlı bazı kişilerin Yahudi yerleşim birimi yönüne ateş açması üzerine İsrail ordusunun buna misilleme yaptığı iddiasını yalanlamıştı.

Temimi, “Öncesinde herhangi bir silah sesi duymamıştık. İlk olarak İsrail askerleri evime ateş açtı. Bir akrabamızı ziyaret etmek için evden çıkıp aracımıza bindiğimiz sırada üzerimize ateş açıldı ve bu olay yaşandı. Aracı ters istikamete sürmeye çalıştım ancak ikinci kez ateş açıldı." demişti.