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HABER /  POLİTİKA

Partilerin Meclis Başkanlığı adayları belli oldu

Partilerin Meclis Başkanlığı adayları belli oldu

TBMM Başkanlık seçiminde AK Parti ve MHP Numan Kurtulmuş'u, CHP Tekin Bingöl'ü, İyi Parti ise Cihan Paçacı'yı aday gösterdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık süreci başlıyor. Milletvekillerinin yemin töreninde Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli, geçici başkanlık görevini üstlenmişti.

TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran’da geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı’nda toplanacak.

Gizli oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak.

Bu kapsamda Meclis'teki gruplar Meclis Başkan adaylarını belirledi.

AK Parti ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş

AK Parti ve MHP grubu, Meclis Başkanlığına Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş'un, Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.

CHP'nin adayı Tekin Bingöl

Ana muhalefet partisi CHP, TBMM Başkanlığı'na Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü aday gösterdi.

İyi Parti'nin adayı Cihan Paçacı

İyi Parti Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta da, TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçede; İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı TBMM Başkanlığı için aday gösterdi.

İlk turda 400 oy şartı

Gizli oylama ile yapılacak seçimin ilk turunda 400 oy şartı aranıyor.

Bu rakamın bulunamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak. Seçimin 4'üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı olacak.

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