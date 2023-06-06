Bankacı Müjgan, Borsa'da rallicileri 800 milyon lira dolandırdı! Fatih Terim vurgunu taktiği...

Futbol dünyasından isimlerin özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan tarafından 80 milyon dolar dolandırılmasının ardından benzer bir vurgun daha yaşandı. Emekli bankacı 'Müjgan', Borsa İstanbul'da oluşturduğu fonla Ralli sporuyla uğraşan 100’den fazla kişiyi 40 milyon dolar (yaklaşık 800 milyon lira) dolandırdı.

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Yıllarca özel bankalarda çalışan ve 2015 yılında emekli olan Müjgan D., eşi Cevdet D. ve yatırım şirketinde çalışan oğlu Emre D. ile birlikte Borsa İstanbul’da (BİST) kâr vaadiyle özel bir fon oluşturdu. Müjgan D.’nin 100’den fazla kişiyi 40 milyon dolar (yaklaşık 800 milyon lira) dolandırdığı iddia edildi.

Aylık yüzde 10 kar vaat etti

Ralli sporuyla ilgilenen 100’e yakın kişi, BİST’te aylık yüzde 10 kâr vaadiyle fona para aktardı. Ralliciler parayı Müjgan D.’nin isteği üzerine “kooperatif ödemesi”, “çocukların okul ödemesi” gibi açıklamalarla yatırdı.

Kar onanını yüzde 25'e çıkarma vaadi

Müjgan D. müşterilerine ara ara ödemeler yaptı. Bazı müşterilere ise hiç ödeme yapılmadı. Buna rağmen Mügan D., nisan ayından itibaren kâr oranını yüzde 25’e çıkarmayı vaat edince, müşteriler şüphelendi. Paralarını geri almak isteyen müşteriler, cep telefonlarını ve sosyal medya hesaplarını kapatan Müjgan D.’ye ulaşamadı.

Paranız Borsa'da battı, eşim intihar etti...

Müjgan D.’nin eşi Cevdet D. tarafından “Paralarınız borsada battı”, “Eşime pıhtı attı”, “İntihar etti” cevabı verilen müşteriler dolandırıldığını fark etti. Müjgan D.’nin ise bazı mağdurlara, “Siz beni dolandırdınız. Kazanırken iyi, şimdi mi kötü oldu? Ben aldığımdan fazla verdim.” dediği iddia edildi.

Eşi ve oğlu ile lüks içinde yaşıyor

Mağdurlar, Müjgan D. ile eşi ve oğlundan şikâyetçi oldu. Bankacı Müjgan D.’nin eşi ve oğlu ile rallicilerden topladığı paraları ile lüks içinde yaşadığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “dolandırıcılık” suçundan soruşturma başlattı.

Milyon milyon yatırmışlar...

Mağdurlardan N.C.’nin, 2015’ten itibaren Müjgan D.’ye yaklaşık 9 milyon lira verirken, söz konusu tutarın sadece 3 milyon lirasını alabildiği kaydedildi. Diğer bir mağdur B.S.’nin ise, yaklaşık 4 milyon 500 bin lira ödeme yaptığı, ancak hiç geri ödeme alamadığı kaydedildi.

Sevinç İnönü'nün akrabası da mağdur

Sabah’ın haberine göre, mağdurlar arasında eski başbakan yardımcılarından merhum SHP lideri Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’nün akrabası Burak Sohtorik’in de olduğu belirtildi.