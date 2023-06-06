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Yeni Kabine ilk kez toplandı! Asgari ücrete, emekli ve memur maaşlarına zam masada

Yeni Kabine ilk kez toplandı! Asgari ücrete, emekli ve memur maaşlarına zam masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Kabine'si bugün ilk kez toplandı. Toplantıda gündem ağırlıklı olarak ekonomi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bundan sonrasıyla ilgili yeni yol haritasını Kabine üyelerine sunacak. Asgari ücrete yapılacak zam, emekli maaşlarına iyileştirme ve memura en düşük 22 bin TL maaş da masada olacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haricinde yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 15 bakan ilk kez Beştepe’deki kabine toplantısına katılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kabinesinin ilk toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni yol haritasına dair görüşlerin paylaşılacağı belirtiliyor. Yeni Kabine'nin ilk toplantısı öncesi Erdoğan ve Bakanlar Anıtkabir'i ziyaret etti. 

İlk sunumu Mehmet Şimşek yapacak

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birisi olan ekonomi konusunda önümüzdeki dönemde atılacak ilk adımlar olacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni dönemin şifrelerini kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor. 

Maaş zamlarıyla ilgili ilk karar

Kabine'nin ilk toplantısında fiyat artışlarının yol açtığı refah kayıplarına karşı atılabilecek adımlar,  Temmuz ayında yapılması beklenen asgari ücret artışı, en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltilmesi, emekli bayram ikramiyesi ilk kez konuşulacak. 

İsveç'in NATO üyeliği de görüşülecek

Dış politikada ise önümüzdeki dönemde Litvanya’da NATO liderler zirvesi gerçekleşecek. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Bu bağlamda İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin atacağı adımın da kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.

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