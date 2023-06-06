Sandık görevli ücretleri ödeniyor 1. tur. 2 tur sandık görevli ödemeleri

Seçimlerde sandık başında görev alanlar, seçim sandık görevlisi ücreti ve ödeme tarihini gündemine aldı. Sandık görevlileri seçim günü, 81 il ve 973 ilçede kurulan 190 bin 736 sandıkta oy verme işleminin takibi ve oy sayma gibi kritik görevler üstlendi. "Peki, "Sandık görevlisi ücreti ne kadar olacak, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?"

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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimleri milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından, sandık görevlisi ücretleri gündemdeki yerini aldı. Seçim günü sandık başında görev alanlar; sandık görevlisi ücreti ve ödemelerin ne zaman yapılacağını mercek altına aldı. Türkiye genelinde 190 binden fazla sandık kurulurken, milyonlarca kişi oy kullanmak için sandık başına gitti. İşte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile 2023 sandık görevlisi ücretleri.

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücret henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

Müşahit ne demek?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye “gözlemci” veya “müşahit” denmektedir.

Müşahitler para alacak mı?

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitlere para ödemesi yapılmaz.