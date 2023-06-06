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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde bir terörist teslim oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde bir terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG üyesi 1 teröristin teslim olduğunu bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG üyesi 1 teröristin teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist komandolarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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