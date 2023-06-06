Akif Çağatay Kılıç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Akif Çağatay Kılıç eşi Eda Kılıç kimdir?

Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atandı. İlk kez 2011 seçimlerinde Samsun Milletvekili olarak meclise giren Akit Çağatay Kılıç'ın hayatı bu gelişme sonrasında merak edildi. Almanya doğumlu Akit Çağatay Kılıç, 46 yaşında. Özel Alman Lisesi, Hertfordshire Üniversitesi mezunu olan Akit Çağatay Kılıç'ın eşi Eda Kılıç'tır.

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Akif Çağatay Kılıç atandı. Türk siyaset bilimci, aynı zamanda eski Gençlik ve Spor Bakanı da olan Akif Çağatay Kılıç bu gelişme sonrasında merak edildi. Hayatı bir çok vatandaş araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olan Akif Çağatay Kılıç lmanya'nın Siegen şehrinde dünyaya geldi ve 46 yaşında. Özel Alman Lisesi, Hertfordshire Üniversitesi mezunu olan Akif Çağatay Kılıç'ın eşi Eda Kılıç'tır.

Akif Çağatay Kılıç kimdir?

Akif Çağatay Kılıç, 15 Haziran 1976 yılında Almanya'nın Siegen şehrinde dünyaya geldi. Türk siyaset bilimci ve eski Gençlik ve Spor Bakanı. 2013-2017 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini sürdüren Kılıç, ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Samsun milletvekili olarak meclise girdi. Ayrıca Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde de AK Parti Samsun milletvekili olarak seçildi.

Çağatay Kılıç, 1960'lı ve 70'li yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekilliği yapan İlyas Kılıç'ın torunudur.

Çağatay Kılıç 15 Haziran 1976 tarihinde Almanya'nın Siegen şehrinde Sinan ve Behire Yıldız Kılıç çiftinin çocuğu olarak doğdu. Aslen Trabzon'un Sürmene ilçesinden Samsun'un İlkadım ilçesinin sınırlarında yer alan Ataköy'e yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Kılıç, 10 yaşına kadar Almanya'da yaşadı ve ailesinin Türkiye'ye dönmesiyle birlikte İstanbul Işık Lisesi'nde bir yıl okudu, lise öğrenimini İstanbul Özel Alman Lisesi'nde tamamladı. Hertfordshire Üniversitesi Siyaset ve Avrupa Çalışmaları bölümünden mezun oldu. Siyaset bilimi ve Avrupa Ekonomisi alanında eğitim alan Kılıç, mezun olmasının ardından bir yıl süreyle Sabancı Holding'in Londra Bürosunda satın alma uzmanı olarak çalıştı. Bu görevinden sonra uzun bir süre Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Bu dönemde Erdoğan'ın yakın kurmay ekibinde yer alıp, yurt dışı gezilerinin çoğunda Erdoğan'ın tercümanlığını yaptı.

Çağatay Kılıç, 2011 Türkiye genel seçimleri'nde milletvekili adayı olabilmek için 10 Mart 2011 tarihinde özel kalem müdür yardımcılığı görevinden istifa etti. 11 Nisan 2011 tarihinde Samsun'dan 5. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Samsun'da %61.86 oy oranı aldığı 2011 genel seçimlerinde AK Parti milletvekili olarak meclise girdi. TBMM'de Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, Türkiye - Arjantin Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanvekili, Türkiye-Brezilya ve Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grupları saymanı, Türkiye-Kanada Parlamentolararası Dostluk Grubu genel sekreteri ve Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

26 Aralık 2013 tarihinde yapılan bir kabine değişikliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini Suat Kılıç'tan devraldı. 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından 29 Ağustos 2014 tarihinde kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine devam etti. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Samsun milletvekili olarak seçilen Kılıç, Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim Hükûmeti'nde görevine devam etti. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde görevine devam etmiş ve 19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine revizyonu ile görevini tamamlamıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Bakanlık görevinin ardından meclise dönen Kılıç, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisine girmiştir. 27. Dönem başında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi başkanı olarak görev yapmış, yasama döneminin ikinci yarısında Dışişleri Komisyonu Başkanı görevine seçilmiştir. Kılıç, aynı zamanda Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

2023 yılı itibarıyla Büyükelçi unvanı ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanmıştır.

Kişisel yaşamı

Çağatay Kılıç'ın dedesi 1961 ve 1980 yılları arasında 19 yıl süreyle Cumhuriyet Halk Partisi'den (CHP) 5 dönem Samsun milletvekilliği yapan, İlyas Kılıç'tır. Gastroenteroloji uzmanı olan babası Sinan Kılıç, İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde Tayyip Erdoğan'ın özel doktorluğunu yaptı. Amcası ise 2014 yılından bu yana Vaşington Büyükelçisi olarak görev yapan Serdar Kılıç'tır.

Kılıç, Samsun'un tanınmış ailelerinden Kefeliler'in kızı olan Eda Kılıç ile evlidir. Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.