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Ankara'da korkutan yangın! Mobilya fabrikasını alevler sardı

Ankara'da korkutan yangın! Mobilya fabrikasını alevler sardı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.

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Kahramankazan'ın Bitik Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın depo kısmındaki kauçuk ile mobilya imalat malzemelerinin olduğu alana sıçradı.

Yangına bölgeye sevk edilen Ankara, Kahramankazan ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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