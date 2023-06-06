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MSB duyurdu! Hudut kartalları iş başında: 6'sı FETÖ'cü 29 kişi yakalandı!

MSB duyurdu! Hudut kartalları iş başında: 6'sı FETÖ'cü 29 kişi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 6'sı FETÖ'cü 29 kişiyi yakaladığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, "Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 29 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 2’sinin polislikten, 2’sinin öğretmenlikten ihraç edilen, 1’inin serbest meslek mensubu ve bir diğerinin de satış elemanı olduğu belirlenen FETÖ terör örgütü mensupları olduğu tespit edildi." açıklamasında bulundu.

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