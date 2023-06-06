Motorine kallavi zam! Gece yarısı olmadan depoları doldurun benzine zam yolda

Petrol fiyatlarındaki yükselişi dolar kurunun 21.50 liranın üzerine çıkması akaryakıt fiyatlarına zam getirdi. Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 36 kuruş zam yapılacak. Benzin zammı da sırada bekliyor. LPG'ye zam ise şimdilik gündemde değil...

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Petrol fiyatlarındaki yükselişi dolar kurunun 21.50 TL'nin üzerine çıkarak tarihinin en üst seviyesini görmesi takip edince akaryakıt ürünlerine zam geldi. Geçen hafta benzine gelen zammın ardından şimdi de motorine zam geliyor. Benzine de yeni zam hazırlığı var.

Motorine gece yarısı 1 lira 36 kuruş zam

Motorin grubunda 7 Haziran Çarşamba gününden (bu gece yarısı) itibaren geçerli olmak üzere 1,36 lira fiyat artışı bekleniyor. Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,74 TL’ye yükselecek.

Benzin zammı da masada bekliyor

Firmalar motorine birkaç gün içinde ilave bir zamma hazırlanıyor. Benzin zammı da masada. Otogaza (LPG) şimdilik zam gündemde değil...

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 21,19 TL

Motorin fiyatı: 19,33 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 9,67 TL

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 21,24 TL

Motorin fiyatı: 19,39 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 9,94 TL

Ankara Akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 21,60 TL

Motorin fiyatı: 19,74 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 9,87 TL

İzmir Akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 21,59 TL

Motorin fiyatı: 19,82 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 9,72 TL