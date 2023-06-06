Yeni kabine ilk kez toplanıyor! Gözler Mehmet Şimşek'te! Asgari ücret, emekli ve memur maaş zamları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haricinde yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 15 bakan ilk kez Beştepe’deki kabine toplantısına katılacak. Toplantının ana gündemi ekonomi ve terörle mücadele olacak.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haricinde yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 15 bakan ilk kez Beştepe’deki kabine toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kabinesinin ilk toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni yol haritasına dair görüşlerin paylaşılacağı belirtiliyor.

İlk sunumu Mehmet Şimşek yapacak

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birisi olan ekonomi konusunda önümüzdeki dönemde atılacak ilk adımlar olacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni dönemin şifrelerini kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor.

Maaş zamlarıyla ilgili ilk karar

Kabine'nin ilk toplantısında fiyat artışlarının yol açtığı refah kayıplarına karşı atılabilecek adımlar, Temmuz ayında yapılması beklenen asgari ücret artışı, en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltilmesi, emekli bayram ikramiyesi ilk kez konuşulacak.

İsveç'in NATO üyeliği de görüşülecek

Dış politikada ise önümüzdeki dönemde Litvanya’da NATO liderler zirvesi gerçekleşecek. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Bu bağlamda İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin atacağı adımın da kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.