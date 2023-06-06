BIST 5.373
DOLAR 21,46
EURO 23,18
ALTIN 1.353,02
HABER /  POLİTİKA

Yeni kabine ilk kez toplanıyor! Gözler Mehmet Şimşek'te! Asgari ücret, emekli ve memur maaş zamları...

Yeni kabine ilk kez toplanıyor! Gözler Mehmet Şimşek'te! Asgari ücret, emekli ve memur maaş zamları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haricinde yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 15 bakan ilk kez Beştepe’deki kabine toplantısına katılacak. Toplantının ana gündemi ekonomi ve terörle mücadele olacak.

Abone ol

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haricinde yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 15 bakan ilk kez Beştepe’deki kabine toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kabinesinin ilk toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni yol haritasına dair görüşlerin paylaşılacağı belirtiliyor.

İlk sunumu Mehmet Şimşek yapacak

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birisi olan ekonomi konusunda önümüzdeki dönemde atılacak ilk adımlar olacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni dönemin şifrelerini kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor. 

Maaş zamlarıyla ilgili ilk karar

Kabine'nin ilk toplantısında fiyat artışlarının yol açtığı refah kayıplarına karşı atılabilecek adımlar,  Temmuz ayında yapılması beklenen asgari ücret artışı, en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltilmesi, emekli bayram ikramiyesi ilk kez konuşulacak. 

İsveç'in NATO üyeliği de görüşülecek

Dış politikada ise önümüzdeki dönemde Litvanya’da NATO liderler zirvesi gerçekleşecek. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Bu bağlamda İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin atacağı adımın da kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekliye yüzde 15 zam kesinleşti! İşte kalem kalem zamlı emekli maaşları...
Foto Galeri Emekliye yüzde 15 zam kesinleşti! İşte kalem kalem zamlı emekli maaşları... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
DEVA Partili ile Gelecek Partisi birleşiyor! Babacan Genel Başkan, Davutoğlu Onursal Başkan
DEVA Partili ile Gelecek Partisi birleşiyor! Babacan Genel Başkan, Davutoğlu Onursal Başkan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman! İbrahim Kalın'ın yerine 'sözcü' oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman! İbrahim Kalın'ın yerine 'sözcü' oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda kritik atama! İşte yeni atanan rektörler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda kritik atama! İşte yeni atanan rektörler
İzmir'de FETÖ operasyonu! 3'ü muvazzaf asker 23 kişi hakkında gözaltı kararı
İzmir'de FETÖ operasyonu! 3'ü muvazzaf asker 23 kişi hakkında gözaltı kararı
Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer mesajı! "Anlaştım"
Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer mesajı! "Anlaştım"
Netanyahu ile Elon Musk görüştü: Yapay zekayı konuştular
Netanyahu ile Elon Musk görüştü: Yapay zekayı konuştular
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısında seriyi eşitledi
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısında seriyi eşitledi
Davut Gül, İstanbul Valisi olarak atandı
Davut Gül, İstanbul Valisi olarak atandı
Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence resmen aday oldu
Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence resmen aday oldu
Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün atandı
Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün atandı
Genelkurmay Başkanı Musa Avsever oldu!
Genelkurmay Başkanı Musa Avsever oldu!
Haley: Ukrayna'nın kaybetmesi dünya savaşına neden olabilir
Haley: Ukrayna'nın kaybetmesi dünya savaşına neden olabilir