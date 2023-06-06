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Cezayir'den yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu

Cezayir'den yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 8 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

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 Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 31 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Girit Adası açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 8 Haziran'da Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaşması planlanıyor

Bahamalar bandıralı gemi 2004'te inşa edilmişti.

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