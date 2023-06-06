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İzmir'de sır cinayet! Boğazından bıçaklanan genç öldü

İzmir'de sır cinayet! Boğazından bıçaklanan genç öldü

İZMİR’in Konak ilçesinde parkta bir kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

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 İddiaya göre, bir kişi parkta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boğazından bıçaklandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda cinayeti gerçekleştiren kişi ya da kişilerin hafif ticari araçla kaçtığını belirledi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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