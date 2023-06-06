Nurhan Damcıoğlu öldü mü, neden öldü? Nurhan Damcıoğlu hastalı neydi?

Ünlü kantocu ayrıca ses sanatçısı da olan Nurhan Damcıoğlu bir anda kan değerlerinin düşmesi buna bağlı olarak kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Nurhan Damcıoğlu ölümünün ardından merak edildi. 10 yıldır İzmir'de yaşayan kantocu Nurhan Damcıoğlu 82 yaşındaydı. Nurhan Damcıoğlu, iki defa evlendi ve boşandı.

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Türk sanat tarihinin unutulmaz duayen isimlerinden biri olan kantoları ile bir döneme damga vurmuş, şarkıları ile nam salmış usta ismi Nurhan Damcıoğlu 82 yaşında hayatını kaybetti. Kan değerlerinin birden düşmesine bağlı olarak kalp yetmezliği sonucu ölen Nurhan Damcıoğlu hayatı ile de merak konusu oldu. Kanto kraliçesi olarak nam salan Nurhan Damcıoğlu, 9 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Nurhan Damcıoğlu 1969 yılında ilk kez kanto tarzında şarkı söylemeye başlamıştır Nurhan Damcıoğlu, iki defa evlendi, ve boşandı. İlk kocası Ersan Yenseni idi. İkinci evliliğinde de tiyatrocu Atilla Olgaç ile 10 yıl evli kaldı ama boşandı.

Nurhan Damcıoğlu kimdir?

Nurhan Damcıoğlu, 29 Ağustos 1941 tarihinde Ankara’da Mustafa ve Hafize (Ürper) Damcıoğlu’ nun kızı olarak doğmuştur. Dokuz kardeşmişler. Babaları 3 kardeşini Keçiören’de Çocuk Esirgeme Kurumu’na vermineması varmış. Annesi de Ankara Devlet Tiyatrosu terzisidir.

Ankara Devlet Tiyatrosu çocuk bölümünde 8 Yaşında Tiyatroya başlayarak aynı zamanda madam Margadan bale dersleri alarak tiyatroyla ve dansla tanıştı. Ankara Cebeci Ortaokulu’ndan mezun oldu. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynamaya başladı. 17 yaşında, İstanbul’a geldi. 1964 – 1969 yılları arasında,Toto Karaca, Gülriz Sururi – Engin Cezzar, Ayfer Feray – Nisa Serezli, Arena Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Tiyatroları, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı. Toto Karaca’dan dinledi ilk Kanto’yu. Mücap Ofluoğlu’nun teşviki ile 1968 yılında ilk olarak kanto türü şarkı söyledi, daha sonra Urcam, Maksim, Lunapark, Çakıl gibi gazinolar ve Klüp 12’de de kanto gösterileri yaptı ve halen devam etmektedir. Kanto sanatını modernize ederek günümüzün kanto kraliçesi olarak hafızalara kazınmıştır.

Repertuarını, 1930’ların kantolarını modernleştirerek oluşturdu.

Almanya, Hollanda, Amerika vs. Çeşitli müzikaller ve konserlerle sevenlerinin karşısına çıktı.

1992 yılında Tut Dedi Tuttu( Nurhaniye) adlı kaseti yayımlandıktan sonra rap`i ilk televizyon denetiminden geçiren sanatçı ünvanını almıştır.

Ödülleri :

1958 – Milli Folklor Ekibi ile 1 altın madalya 2 gümüş madalya

1974 – Sanatçılar Derneği Jüri Özel Ödülü

1975 – Zafer Kantosu parçası için Altın Plak (Yavuz Plak)

45' lik Plakları :

1970 – Yangın Var / Ufacıksın (, Sahibinin Sesi)

1970 – Külhan / Daktilo (, Sahibinin Sesi)

1970 – Ebegümeci – Kabağı Da Boynuma Takarım / Fındık Kurdu – Dondurma – Süs Saltanat (Sahibinin Sesi)

1971 – Elmalı / Dünyaya Geldik (, Boncuk Plak)

1973 – Bahçelerde Gezelim / Koşa Koşa (Boncuk Plak)

1973 – Şeytan Diyor Ki / Aşkın En Güzeli (Boncuk Plak)



1974 – Belki Bugün Belki Yarın / Diyemem Diyemem (, Boncuk Plak, Yavuz Plak)

1974 – Zafer Kantosu / Yunanın Haline Vay (Yavuz Plak)

1975 – Öyle Mi Böyle Mi / Yandım Dostlar (Gönül Plak)

1975 – Yanlış Kapı Çaldın / Fakir Kızı (Gönül Plak)

1975 – İçtikçe İçiyorum / Az Mı Çektim Ben Senden (Gönül Plak)

33' lük Plakları :

1977 – Direklerarasında 12 Koca (Türküola)

1976 – Nurhan Damcıoğlu – Kanto 1 (Balet Plak)

1983 – Disco Kanto (Türküola)

1985 – Zilli (Türküola, Özer Kasetçilik)

Kaset ve CD’ leri :

1975 – Süs Saltanat – Koşa Koşa (Minareci)

1976 – Çingeneler (Türküola)

1978 – Nurhan Damcıoğlu – Ayla Algan (Türküola)

1992 – Tut Dedi Tuttu (Raks)

1983 – Disco Kanto (Türküola)

1999 – Kantolar – Nurhan Damcıoğlu (Sera)

2008 – Kantolar – Hiç Unutulmayacaklar (Türküola)

2008 – İki Tık Tık Bir Şık Şık (Türküola)

Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2009 – Kantocunun Düeti , Zakoğlu Tiyatrosu

2005 – Yıldızların Altında Müzikali

2004 – Amerikan Hala, Küçük Sahne Sadri Alışık Tiyatrosu

1987 – Hayrola Karyola – Ferhan Şensoy Tiyatrosu

1970 – Çalıkuşu – İsmail Hakkı Dümbüllü, Halit Akçatepe( Müzikal)

1965 – Leblebici Hor Hor Opereti

1965 – Boing Boing (İstanbul Özel Tiyatrosu)

1964 – Aceleci Kalp (Nisa Serezli Tiyatrosu)

1963 – Merdiven (oyun) : Nazım Kurşunlu – Ankara Devlet Tiyatrosu

1962 – Çalıkuşu : Reşat Nuri GüntekinNecati Cumalı – Ankara Devlet Tiyatrosu

1962 – Vişne Bahçesi : Anton Çehov – Ankara Devlet Tiyatrosu

1960 – Gergedan : Eugène Ionesco – Ankara Devlet Tiyatrosu

1959 – Ekmek Parası : Félicien Marceau – Ankara Devlet Tiyatrosu

1957 – Dışardakiler : Haldun Taner – Ankara Devlet Tiyatrosu

Filmleri :

2004 – 2006 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)

1997 – Baba Evi (TV Dizisi)

1992 – Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi)

1987 – Babamız Eğleniyor (Sinema Filmi)

1977 – Kadın ve Balık (Sinema Filmi)

1974 – Sayılı Kabadayılar (Sinema Filmi)

1972 – Tuzsuz Deli Bekir (Sinema Filmi)

1966 – Siyahlı Kadın (Sinema Filmi)

1966 – Kolejli Kızın Aşkı (Sinema Filmi)

1966 – Boyacı (Sinema Filmi)

1965 – Yankesicin