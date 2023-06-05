Davut Gül, İstanbul Valisi olarak atandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır." denildi.

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Yeni Kabine'yi hafta sonu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı İçişleri Bakanı olarak atadı. Yerlikaya'nın ardından yeni İstanbul Valisi belli oldu.

Yeni İstanbul valisi Davut Gül oldu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Valisi olarak atandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır." ifadelerine yer verdi.

Davut Gül kimdir?

1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.