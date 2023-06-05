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Ukrayna: Bahmut yönünde savunma kuvvetlerimiz ilerliyor

Ukrayna: Bahmut yönünde savunma kuvvetlerimiz ilerliyor

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, Bahmut yönünde ilerlediklerini iddia etti.

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Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğu cephesindeki durumu değerlendirdi.

Bahmut yönünde Rusları imha etmeye devam ettiklerini ileri süren Sırskiy, “Savunma Kuvvetlerimiz ilerliyor. Onları karadan ve havadan vuruyoruz.” ifadesini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Ukrayna birliklerinin doğu cephesinde karşı taarruz operasyonları yürüttüğünü belirtti.

Malyar, “Düşmanın şiddetli direnişine, hatlarını ve mevzilerini tutma girişimlerine rağmen birliklerimiz Оrіhоvо Vasilivka ve Paraskoviivka’da yönünde 200-1600 metre arası, Іvаnіvske-Klişiyivka yönünde 100-700 metre arasında ilerleme kaydetmiştir” ifadesini kullandı.

Savunma Bakan Yardımcısı Malyar, çatışmaların devam ettiğini kaydetti.

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