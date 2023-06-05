Fatih Portakal: CHP’nin sancılı sürecini konuşacağız

CHP'nin MYK üyelerinin değişiminin ardından sosyal medyada tespitte bulunan Fatih Portakal CHP'nin sancılı sürecinin başlayacağını vurgulayarak, "Yeni a takımı Kılıçdaroğlucu, bir yere gitmiyorum mesajı bu" dedi.

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Heyecanlı ve hareketli geçen seçim sürecinin galibi yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Kesin sonuçların belli olmasının ardından kısa sürede Meclis'te ve kabinede isimler belli olurken yeni çalışmalara başlandı.

Bir diğer yandan da muhalefet cephesinde istifa çanları çalıyor.

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istifa etti, Kılıçdaroğlu da yapılan istifaları sessizlikle kabul etti.

Yaşananların ardından gözler cumartesi günü yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrilirken 5 saat süren toplantıdan ise 'kurultay' kararı çıktı.

MYK üyeleri belli oldu

Bugün CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sonunda MYK'nın yeni üyeleri açıklandı.

MYK'nın yeni üyelerinin açıklanmasının ardından ise muhalif kanadında eleştiriler başladı.

Bunlardan biri de CHP'ye yakın olarak bilinen Sözcü TV spikeri Fatih Portakal'dan geldi.

Portakal, sosyal medya hesabında CHP'nin yeni MYK'sındaki tespitlerini madde madde sıralarken "Kılıçdaroğlu muhalefet koltuğu bırakmak istemiyor." yorumu yaptı.

"CHP’nin sancılı sürecini konuşacağız"

Fatih Portakal, CHP MYK'sı kararının ardından sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

CHP yeni MYK’sını açıkladı. Hayırlı olsun.

Tespitlerim:

-yeni a takımı Kılıçdaroğlucu. Parti örgütü de kendine bağlanmış. Bir yere gitmiyorum mesajı bu.

-Kılıçdaroğlu&İmamoğlu birlikteliği bitti.

-siyasette baba&oğul olmuyormuş onu gördük.

-Kılıçdaroğlu muhalefet koltuğu bırakmak istemiyor.

-ekimde kurultay olur. İmamoğlu aday olabilir.

-a takımı delegeye heyecan verir mi? CHP liderini tutmaya yeter mi?

Yaz ve sonbahar sıcak geçecek. İktidar, ekonomi ve CHP’nin sancılı sürecini konuşacağız. Hadi hayırlısı.