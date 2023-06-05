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Fransız bankasından Mehmet Şimşek sonrası dikkat çeken faiz tahmini

Fransız bankasından Mehmet Şimşek sonrası dikkat çeken faiz tahmini

Fransız banka Société Générale, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinin Mehmet Şimşek'e verilmesinin ardından dikkat çeken bir faiz tahmininde bulundu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 yılının son aylarından itibaren politika faizini yüzde 19'dan yüzde 8.5'e kadar düşürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek'e teslim etmesiyle gözler yeni faiz politikasına çevrildi.

"Türkiye'nin rasyonel zemine dönme dışında başka seçeneği yok"

Şimşek bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır" demişti. Şimşek'in bu sözleri ortodoks ekonomi politikalarına dönüleceğinin sinyali olarak değerlendirildi.

Fransız bankadan şaşırtan faiz tahmini

Şimşek'in önümüzdeki aylarda faiz artırımına zemin hazırlayabileceği düşünülürken; Fransız banka Société Générale (SocGen) şaşırtan faiz tahminini açıkladı. Banka, 22 Haziran'da gerçekleştirilecek bir sonraki faiz toplantısında 650 baz puanlık faiz artışı beklediğini kaydetti.

Faizin ağustosa kadar yüzde 25 çıkmasını bekliyorlar

Société Générale analistleri, merkez bankasının bu ay 650 baz puanlık bir artış ve ardından temmuz ve ağustos aylarında da ardışık 500 baz puanlık artışla politika faizinin mevcut yüzde 8,5'ten yüzde 25'e çıkmasını beklediklerini söylediler.

"Türkiye'nin para politikasını elden geçirmesini bekliyoruz"

Aralarında Marek Drimal'in de bulunduğu SocGen analistleri geçen cuma günü yayınladıkları raporda, "Şimşek'in atanmasının Türkiye'de para politikasının elden geçirilmesine yol açmasını bekliyoruz. Yeni para politikası, yurt içindeki kredi genişlemesini sınırlamayı ve seçim öncesi tükenen döviz rezervlerini yeniden inşa etmeyi amaçlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

SocGen Stratejisti Marek Drimal, faiz artışı olasılığının ve yaz döneminde turizmden sağlanacak döviz gelirlerinin önümüzdeki aylarda büyük bir lira satışını önleyeceğini söyledi. Ancak daha uzun vadede, Türkiye'nin dış dengesizliklerine ve kredi genişlemesine yönelik düzenlemeler yapılmadığı takdirde, liranın önümüzdeki kış yeniden düşebileceği uyarısında bulundu.

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