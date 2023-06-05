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Rusya'nın petrol ve gaz ihracatı gelirleri yüzde 36 düştü

Rusya'nın petrol ve gaz ihracatı gelirleri yüzde 36 düştü

Rusya Maliye Bakanlığı, mayıs ayında petrol ve doğal gaz ihracatı gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azalarak 570,7 milyar rubleye (yaklaşık 7 milyar dolar) düştüğünü bildirdi.

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Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, haziranda petrol ve doğal gaz ihracatından beklenenden 44 milyar ruble daha az gelirin elde edileceği belirtildi.

Ülkenin mayıstaki petrol ve doğal gaz ihracat gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azalışla 570,7 milyar rubleye düştüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu dönemdeki gelirlerin nisan ayına göre de yüzde 12 azaldığı bilgisine yer verildi.

Rusya'nın bütçesi geçen yıl yaptırımların etkisiyle 3,3 trilyon ruble açık verirken, Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe açığını kapatmak için rezervlerinden yuan ve altın satışı gerçekleştiriyor.

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