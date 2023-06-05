Şiddetli yağış nedeniyle 3 ilde okullar tatil edildi! Acı haber geldi, alt katları terk edin çağırısı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kuvvetli yağışlar etkili oluyor. Kastamonu, Sinop' ve Samsun'da alarm verildi. Üç ilde de okullar bugün tatil... Öte yandan alt katta oturanlar uyarıldı. Samsun'dan da acı haber geldi...

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Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi.

İnebolu Çayı'nın taşma tehlikesi nedeniyle Karayolları, DSİ, İnebolu Belediyesi ve Özel İdare ekipleri gece boyunca dere kenarlarında önlem aldı. Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu.

Okullar tatil edildi

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

"Alt katta oturanlar üst kata çıksın"

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, AA muhabirine, dün akşamdan bu yana şiddetli yağışla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Baycar, "Tedbir olarak da vatandaşlarımızın muhakkak duyarlı olması, alt katlarda oturan vatandaşlarımızın üst katlara çıkması, işi olmayan vatandaşlarımızın dere kenarında bulunmamasını rica ediyoruz. Okullarımızı pazartesi itibariyle tatil ettik. Özellikle dere kenarındaki iş yerlerimizin de tehlike geçene kadar açılmamasını özellikle istirham ediyorum. İnşallah tedbirlerimizle beraber bu afeti herhangi bir sıkıntı olmadan atlatacağız." diye konuştu.

Sinop’ta sağanak nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Sinop’ta etkili olan sağanak nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sağanağın bugün öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı’nın da yarın için ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Samsun'da bir kişi sel sularına kapıldı

Samsun'un Ladik ilçesinde sele kapılan kişi yaşamını yitirdi. İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

Samsun'da okullar tatil edildi

Samsun'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle merkez ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yağışın gün boyu etkili olacağı vurgulandı.

Açıklamada, Ladik ilçesinde eğitimin sabah saatlerinde tatil edildiği hatırlatılarak, "Eğitime bu sabah itibarıyla bir gün ara verilen Ladik ilçesine ek olarak yağışların gün boyu artarak devam edeceği bilgisi alındığından merkez Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmiş olup süreç takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Amasya’da sağanak nedeniyle gölet taştı, sokaklar dereye döndü

Amasya’nın Suluova ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle dolan Oğulbağı göletinden taşan sular bir mahallenin sokaklarını dereye dönüştürdü.