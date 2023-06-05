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Ekrem İmamoğlu'nun sınıf arkadaşı Fatih Portakal'dan flaş iddia! Ekim'de İmamoğlu aday olur

Ekrem İmamoğlu'nun sınıf arkadaşı Fatih Portakal'dan flaş iddia! Ekim'de İmamoğlu aday olur

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı'nı belirlemesinin ardından Sözcü TV ana haberi sunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sınıf arkadaşı Fatih Portakal'dan flaş iddia geldi. Portakal, "Ekim'de kurultay olur. Ekrem İmamoğlu aday olabilir" dedi.

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı belli oldu. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dün kahvaltıda buluşmadan önce hazırladığı MYK listesini, kahvaltının ardından değiştirdi. Listeden İmamoğlu'na yakın isimleri çıkardı. Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun yeni KYK listesiyle ilgili flaş tahminlerde bulundu. " CHP yeni MYK’sını açıkladı. Hayırlı olsun". diyen Fatih Portakal'ın tespitleri şöyle:

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu birlikteliği bitti

- Yeni A Takımı, Kılıçdaroğlucu. Parti örgütü de kendine bağlanmış. Bir yere gitmiyorum mesajı bu.
- Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu birlikteliği bitti.
- Siyasette baba-oğul olmuyormuş onu gördük.
- Kılıçdaroğlu muhalefet koltuğunu bırakmak istemiyor.

Ekim'de kurultay olur, İmamoğlu da...

- Ekimde kurultay olur. İmamoğlu aday olabilir.
- A Takımı delegeye heyecan verir mi? CHP liderini tutmaya yeter mi?
- Yaz ve sonbahar sıcak geçecek. İktidar, ekonomi ve CHP’nin sancılı sürecini konuşacağız. Hadi hayırlısı.

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