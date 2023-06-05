BIST 5.340
DOLAR 21,25
EURO 22,87
ALTIN 1.328,96
HABER /  DÜNYA

Güney Kore ve Almanya askeri işbirliğini genişletecek

Güney Kore ve Almanya askeri işbirliğini genişletecek

Güney Kore Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kim Seung-kyum ve Alman mevkidaşı Korgeneral Carsten Breuer, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini genişletme taahhüdünde bulundu.

Abone ol

Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre, Orgeneral Kim, Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer ile başkent Seul'de bir araya geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kim ve Breuer, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi konuları ele aldı.

Breuer ve Kim, Hint-Pasifik bölgesinde istikrarın sağlanması için ordular arasındaki işbirliğini "genişletme ve derinleştirme" sözü verdi.

Kim, ülkesine olan desteklerinden ötürü Almanya'ya şükranlarını sunarken, ikili "dünyada ve Avrupa'da barışı teşvik etmek için birlikte çalışmayı" kabul etti.

Almanya'nın Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımların Kore Yarımadasındaki barış ve istikrara katkıda bulunduğu dile getiren Kim, Almanya'yı Seul yönetiminin barış politikasını desteklemeye çağırdı.

Öte yandan Kim ve Breuer, Ukrayna'da uzun süren savaşla ilgili endişelerini dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, görevi Kasapoğlu'ndan devraldı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, görevi Kasapoğlu'ndan devraldı
TOBB'dan liseli gençlerin girişimcilik projelerine destek
TOBB'dan liseli gençlerin girişimcilik projelerine destek
ILO'nun Uluslararası Çalışma Konferansı Cenevre'de yapılıyor
ILO'nun Uluslararası Çalışma Konferansı Cenevre'de yapılıyor
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Marmara depremi açıklaması! Nerede ve hangi büyüklükte olacak?
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Marmara depremi açıklaması! Nerede ve hangi büyüklükte olacak?
Rusya: Tahıl anlaşmasının uzatılması için olasılık görmüyoruz!
Rusya: Tahıl anlaşmasının uzatılması için olasılık görmüyoruz!
Mersin'de düğünde çıkan tartışma sonrası vurulan kişi öldü
Mersin'de düğünde çıkan tartışma sonrası vurulan kişi öldü
Leyla Şahin Usta kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Leyla Şahin Usta kiminle evli, eşi kimdir?
Leyla Şahin Usta kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Leyla Şahin Usta kiminle evli, eşi kimdir?
CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Altını kazıyın AK Partili çıkar
CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Altını kazıyın AK Partili çıkar
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması
Elektrik santrallerine 431,6 milyon lira destek ödemesi yapılacak
Elektrik santrallerine 431,6 milyon lira destek ödemesi yapılacak
Karadeniz'de can pazarı! 16 yaşındaki çocuk iskeleden denize düştü
Karadeniz'de can pazarı! 16 yaşındaki çocuk iskeleden denize düştü
Antalya'da bu göletle binlerce dekar araziye su sağlanacak
Antalya'da bu göletle binlerce dekar araziye su sağlanacak