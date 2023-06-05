Leyla Şahin Usta kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Leyla Şahin Usta kiminle evli, eşi kimdir?

TBMM’de AK Parti kapalı grup toplantısında AK Parti meclis grup yönetimi belirlendi. Grup Başkan vekillerinden biri de Leyla Şahin Usta oldu. Bu gelişmenin ardından Leyla Şahin Usta merak edildi. Bir dönem Konya Ak Parti milletvekili olan Leyla Şahin Usta İstanbul doğumlu. Doktor olan Leyla Şahin Usta 50 yaşında. Peki Leyla Şahin Usta evli mi, eşi kimdir?

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AK Parti'nin Meclis Grup Başkanvekilleri'nden biri de Leyla Şahin Usta oldu. Bu sıcak gelişme sonrasında Leyla Şahin Usta'nın hayatı merak edildi. Bir dönem Konya Ak Parti milletvekili olan Leyla Şahin Usta İstanbul doğumlu.Çok iyi derecede Almanca bilen, aynı zamanda doktor olan Leyla Şahin Usta evli ve 2 çocuk annesi.

Tıp Doktoru; Tıp eğitimini Viyana Medizinische Universität'ta tamamladı.

25 ve 26. Dönemde Konya Milletvekili seçildi. AK PARTİ Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcülüğü, çeşitli Meclis araştırması komisyonları ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği yaptı.

28. Dönem Ak Parti Ankara Milletvekili seçilen Leyla Şahin Usta Ak Parti Grup Başvekili görevini üstleniyor. Çok iyi düzeyde Almanca ve orta düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 2 çocuk annesidir.