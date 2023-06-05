CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Altını kazıyın AK Partili çıkar

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrılarına tepki göstererek, “Parti içinde Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok. Sosyal medyada var. Alınan sonuç, genel başkanımızı rencide edecek bir sonuç değil. Nefret yayan hesapların altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar” dedi.

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Özgür Özel, Fox TV’de yayınlanan Çalar Saat programında İlker Karagöz’ün konuğu oldu.

İlker Karagöz, Özgür Özel’e Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki istifa tartışmalarını sordu. Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyenleri hedef aldı.

"Fahiş hata sonucu kaybedersiniz lider istifa eder gider"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, o soruya şöyle yanıt verdi: “Parti içinde Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok. Sosyal medyada var. Alınan sonuç, genel başkanımızı rencide edecek bir sonuç değil. Nefret yayan hesapların altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar.

Sayın Genel Başkanının istifası ile ilgili bir tartışma duymuyorum. Partiler seçimi çok kötü sonuçla kaybedersiniz, fahiş hata sonucu kaybedersiniz lider istifa eder gider. CHP, %52'ye 48 bitmiş bu seçim.

Alınmış 25.5 milyon oy ve aldığımız oyların beklentileri, korkuları, endişeleri, umutları ve onları umutsuz bıraktığınızda karşınızdakinin nasıl zalim olduğunu bildiğiniz için. Biz bu seçimi 58'e 42 kaybetsek, başka bir iktidar davranışı refleksi görürsünüz. Şimdi başka, dağılıp paramparça olursak başka, bir arada dimdik olursak başka.”

Fatih Altaylı, Fatih Portakal, İsmail Saymaz ve Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na "bırak" çağrısı yapmıştı

Fatih Portakal, seçimin ardından "Kemal Bey artık sizinle olmayacak. Sizinle seçim zaferi yaşanmayacak" çıkışıyla dikkat çekmişti. İsmail Saymaz da CHP'de değişime vurgu yaptı. Son olarak muhalefete yakın isimlerden Uğur Dündar da "Gereğini yapacağına inanıyorum" diyerek açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa mesajı yolladı. Fatih Portakal da yazısında "saksıyı koysan yüzde 48 oy alırdı" iddiasında bulunarak, "şerefiyle bırakın" çağrısı yapmıştı.