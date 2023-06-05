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Karadeniz'de can pazarı! 16 yaşındaki çocuk iskeleden denize düştü

Karadeniz'de can pazarı! 16 yaşındaki çocuk iskeleden denize düştü

SAMSUN'da hava muhalefeti nedeniyle kabaran denizde dalgaların etkisiyle iskeleden denize düşen 16 yaşındaki çocuk, azgın dalgaların arasından güçlükle kurtarıldı.

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Olay, Samsun’un Atakum ilçesi sahili Halk İskelesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yasak olmasına rağmen iskelede yürüyen Ömer Faruk Uğurlu, kabaran dalgaların etkisi ile dengesini kaybederek denize düştü. Sel nedeniyle çamur rengini alan denizde çırpınan çocuğu görenler 112’ye haber verildi. Olay yerine dalgıçlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç kıyafetlerini giymeden denize atladılar

Kısa sürede olay yerine ulaşan, çocuk akıntıda sürüklendiğini gören Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç Osman Aşık ve arkadaşları, dalgıç kıyafetlerini dahi giymeden denize atladı. Dalgıç polisler, çamurlu suda kaybolmak üzere olan çocuğu kurtararak karaya çıkarmayı başardı. Azgın suların arasından kurtarılan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atakum’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlar, bir kişinin daha denizde olabileceğini söyleyince sahil güvenlik botları ve dalgıçlar tekrar denizde canlı kişi aramaya başladı. Uzun uğraşlar sonucu denizde görülen nesneye yaklaşılırken, bunun bir şamandıra olduğu anlaşıldı.

Yaklaşık 20 dakika süren kurtarma operasyonunda hipotermi eşiğine gelen 16 yaşındaki çocuk kurtarılırken, çevredeki vatandaşlar da büyük panik yaşadı. Olayın tanığı vatandaş, “Bir çocuk denize düştü. Kendi imkanları ile çıkamadı. Yarım saattir sudan kurtulmaya çalışıyordu” dedi.

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