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Belçika, Ukrayna'ya verdiği silahların Rusya'ya saldırıda kullanılmasına karşı

Belçika, Ukrayna'ya verdiği silahların Rusya'ya saldırıda kullanılmasına karşı

Belçika hükümeti, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya verdikleri silahların sadece kendini savunmada kullanılabileceğini belirterek, Rusya'ya yönelik saldırılarda kullanılmasına karşı çıkıyor.

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Ukrayna'ya gönderilen Belçikalı FN Herstal şirketinin ürettiği "FN Scar" tipi otomatik silahların, Rusya'da hükümet karşıtı gruplarca Rus ordusuna saldırılarda kullanıldığına yönelik video görüntüleri, Belçika'da tartışma konusu oldu.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, katıldığı televizyon programında konuyla ilgili soruları yanıtlarken, istihbarat birimlerinden Belçika yapımı silahların Rusya topraklarında kullanılıp kullanılmadığını belirlemesini istediğini söyledi.

"Henüz bu bilgiyi teyit edecek durumda değilim." diyen De Croo, Ukrayna'ya verdikleri silahların "sadece Ukrayna topraklarının savunulması" amacıyla kullanılabileceği şartı bulunduğunu kaydetti.

De Croo, "Hem Belçika yapımı silahların hem de diğer Avrupa ülkelerinden giden silahlar konusunda çok katı kurallarımız var. Ukraynalılardan duruma açıklık getirmelerini istedik." diye konuştu.

Washington Post tarafından bu hafta sonu yayınlanan görüntülerde, Rus hükümeti karşıtı gruplar "Rusya Özgürlük Lejyonu" ve "Rusya Gönüllü Birlikleri"nin, Ukrayna'dan sınırın diğer tarafındaki Belogrod'da saldırı düzenlediği, bu sırada Belçika yapımı FN Scar silahları da dahil olmak üzere Batılı ülkelerde üretilen silah ve malzeme kullandıkları yer alıyordu.

Belçikalı yetkililer, Ukrayna'ya gönderilen silahlarla ilgili sevkiyat ve teslim belgelerinde bu malzemelerin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya işgaline karşı kendi topraklarını savunmada kullanılabileceğine yönelik kesin ibareler bulunduğunu belirtti.

Belçikalı FN Herstal şirketinin ürettiği silahların başka Avrupa ülkelerinin envanterinde de bulunduğu ifade edildi.

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