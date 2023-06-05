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Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi çok sayıda asker ve bürokrat gözaltına alındı

Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi çok sayıda asker ve bürokrat gözaltına alındı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te güvenlik güçleri, yönetime silah zoruyla el koymak suretiyle darbe planları yapan bir yapılanmayı çökertti.

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Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede darbe teşebbüsünde bulundukları tespit edilen şahıslara bugün eş zamanlı operasyonlar başlattı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, darbeye katılması muhtemel olan kişiler gözaltına alındı. İlk gelen bilgilere göre 110 asker ve bürokrat gözaltına alındı.

Kırgızistan basını, operasyonun görüntülerini paylaşırken ülkede bir grubun Caparov iktidarını devirmek üzere hazırlık yaptığı servis edildi. Kırgızistan güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı şahıslar hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

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