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Zlatan Ibrahimovic, aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı

Zlatan Ibrahimovic, aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı

İtalya Serie A’nın son haftasında Milan, Hellas Verona’yı 3-1’lik skorla mağlup etti ve müsabaka sonrası İsveç’li yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

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İtalya Serie A'nın 2022-2023 sezonunun 38. ve son haftasında Milan, Hellas Verona konuk ettiği mücadeleyi 3-1 kazandı. Müsabaka sonrası takımdan ayrılan ve futbol kariyerini noktalayan yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic için veda töreni düzenlendi.

Karşılaşma öncesi kırmızı-siyahlı taraftarların koreografi düzenlediği Ibrahimovic, maç sonu takım arkadaşları, teknik heyet ve taraftarların alkışlarıyla saha ortasına geldi. Gözyaşlarını tutamayan Ibrahimovic, futbolculuk kariyerini noktaladığı açıkladı.

Milan'da ilki 2010-2012 dönemi, ikincisi de 2020-2023 arasında olmak üzere iki farklı dönemde forma giyen Ibrahimovic, kırmızı-siyahlıların 2010-11 ve 2021-2022 sezonlarında kazandığı son iki lig şampiyonluğunda attığı gollerle önemli rol oynamıştı.

Milan formasıyla toplamda 163 maçta görev alan ve 93 kez gol sevinci yaşayan Ibrahimovic, sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 4 maçta sahadaki yerini alabildi.

Ibrahimovic, profesyonel futbolculuk kariyerinde Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain, Manchester United, LA Galaxy ve tekrar Milan formalarını giydi. Kariyeri boyunca toplam 988 maçta 573 gole imzasını atarken, 2 kez İtalya’da 13 kez de İsveç’te yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Ibrahimovic'in kupa koleksiyonunda, 5 İtalya Serie A, 4 Fransa Ligue 1, 2 Hollanda Ligi, 1 İspanya La Liga, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluklarının yanı sıra 2 Fransa Kupası, 1 Hollanda Kupası, 3 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

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