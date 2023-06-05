5 Haziran 2023 altında yükseliş tam gaz! Gram altın 1320 lirayı aştı İslam Memiş'ten "rehavete kapılmayın" uyarısı

Altın fiyatları seçim öncesi olduğu gibi sonrası da yükselmeye devam ediyor. Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı ve 1320 lirayı aştı. İslam Memiş'e göre bu yükselişin devamı var ve yaz aylarında 1400'lü rakamlar görülmesi muhtemel... İşte haftanın ilk işlem gününde altın piyasası...

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Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1.313 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.321 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 2.170 lira, Cumhuriyet altını da 8.790 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.942 dolardan işlem görüyor.

Mehmet Şimşek'in mesajı dikkat çekti

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini dün Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek, "Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır." dedi. Konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.900 doların destek, 1.970 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

İslam Memiş'ten uyarı

TV100'de kaleme aldığı yazısında İslam Memiş "Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olması piyasalarda pozitif etkiye neden oldu. Piyasaların haftaya iyimser başlamasını bekliyorum. Ancak bu iyimserlik kısa vade için rehavete kapılmayın, dikkatli olun!Borsada yükseliş, döviz kurlarında ve emtia fiyatlarının TL bazlı fiyatlamasında düşüş kaçınılmaz." dedi ve beklentisini yazdı:

"Haftayı bin 948 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın, tepki alımlarıyla bin 968 dolar direncini deneyebilir.Ancak negatif görünüm devam ettiğinden bin 910 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum.Önce yükseliş, devamında düşüş trendi devam edebilir.Ancak bin 910 dolar seviyesi benim nazarımda dip seviyesidir.Yıl içerisinde 2 bin 350 dolar sürecini bekliyor olacağım."