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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine Selçuk Bayraktar'ı düşünüyor iddiası İsmail Saymaz yazdı

Yazar İsmail Saymaz, Beştepe'ye yakın bir isme dayandırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden sonrası için damadı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü yazdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerini kazanarak 5 yıl daha görev yapacak. 2028 sonrası için AK Parti'nin başında kimin geçeceğine ilişkin sürpriz iddiayı Sözcü yazarı İsmail Saymaz, paylaştı.

Beştepe'ye yakın bir isimle konuştuğunu yazan Saymaz, Erdoğan'ın kendisinden sonra yerine düşündüğü ismin Selçuk Bayraktar olacağı iddiasına yer verdi. Ancak Saymaz, daha fazla ayrıntı aktarmadı.

"Yerine Bayraktar'ı düşünüyor"

Saymaz, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Beştepe'ye yakın isim, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini son kez yapacağını, 2028'de veda ederken, siyasetçi olarak değil, devlet adamı olarak anılmak istediğini söylüyor. Erdoğan'ın, kendisinden sonrası için damadı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü kaydediyor."

İsmail Saymaz'ın yazısının tamamı

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