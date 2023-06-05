Kulis haber! Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na “Değişime önderlik yapabilirim” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK'sını bugün yeniden topluyor. Saat 11.00'de yapılacak toplantıda CHP'nin A Takımı'nın belirlenmesi bekleniyor. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yapılan görüşmeyle ilgili kulisleri yazdı.

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14 ve 28 Mayıs seçim yenilgilerinin ardından CHP'de değişim beklentileri sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu arasındaki pazarlık sızdı. İmamoğlu'nun "değişime önderlik edebilirim" dediği Kılıçdaroğlu'nun cevabı ne oldu?

Değişime önderlik edebilirim

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na dün bir araya geldiği kahvaltıda, “Değişime önderlik yapabilirim” dediğini yazdı. Saymaz’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

’Baba-oğul’ bütün yönetimin değişebileceği demokratik sürecin işlemesi için partiyi en kısa sürede olağan kurultaya götürmekte anlaştı. Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Bana kalırsa liderliğe devam etmek isteyecektir.

Kılıçdaroğlu sonrası dönem atamaları

Bu arada CHP’de parti içi dengelere göre yönetim belirleniyor. Kılıçdaroğlu sonrası için adı geçen lider adaylarından Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup başkanlığına atandı. İmamoğlu’nun ekibinden Gökhan Günaydın başkan vekilliğine getirildi.

MYK'da da İmamoğlu dengesi aranacak

MYK’da da aynı dengenin gözetileceği ifade ediliyor. İmamoğlu’na yakın Gökhan Zeybek ile Canan Kaftancıoğlu’na yakın Zeynel Emre’nin MYK’ya girebileceği belirtiliyor.