Alparslan Bayraktar kiminle evli, eşi Saide Simin Mercan kimdir, kimin kızı?

Alparslan Bayraktar yeni kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oldu. Bu gelişmenin ardından Alparslan Bayraktar'ın özel hayatı da merak edildi. Aslen Trabzonlu olan Alparslan Bayraktar 48 yaşında ve Saide Simin Mercan ile evli. Saide Simin Mercan, ABD Büyükelçisi Murat Mercan’ın kızı. Peki kimdir Saide Simin Mercan, be iş yapıyor?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran cumartesi günü Meclis'te yemi etti ve yeni kabinesini duyurdu. Kabinede 2 kişi hariç tüm isimler değişti. Yeni kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Alparslan Bayraktar oldu. Alparslan Bayraktar şu anda 48 yaşında. Hatay doğumlu olan, aslen Trabzonlu olan Alparslan Bayraktar doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Alparslan Bayraktar'ın eşi ise Saide Simin Mercan'dır.

Bayraktar, 2018 yılında hayatını Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan’ın kızı Saide Simin Mercan ile birleştirmiş, Bayraktar çiftinin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o dönemki TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yapmıştı. Çiftin nikahı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından kıyılmıştı.

YENİ KABİNE LİSTESİ 2023

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu