LG'nin yeni süpürgesi A9T Ultra satışa sunuldu

LG Electronics (LG), otomatik toz boşaltma özelliğine sahip, çıkarılabilir ve aynı anda şarj edilebilir bataryası ile 120 dakikaya varan kullanım sağlayan, 5 katmanlı yıkanabilir filtresi ile ekstra hijyen sunan yeni kablosuz dik süpürgesi LG A9T Ultra'yı kullanıcıların beğenisine sunuyor.

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Markadan yapılan açıklamaya göre, LG, 2023 model yeni süpürgesi LG A9T Ultra'yı satışa sundu. LG A9T Ultra, süpürge kullananların en büyük sorunu olan toz haznesini boşaltma zahmetine son veriyor.

Otomatik toz boşaltma sistemine sahip LG A9T Ultra, kenetleme istasyonuna her bağlandığında haznesini kendi kendine otomatik olarak boşaltıyor. Böylelikle kullanıcılar, hem zamandan tasarruf ediyor hem de toz temizleme zahmetinden kurtuluyor.

Üstelik, LG A9T Ultra, LG Kompressor sistemi ile haznedeki tozları sıkıştırarak 2,4 kata kadar daha fazla hazne alanı sunuyor.

LG A9T Ultra, 3 adımlı filtreleme mekanizması ile ince tozları yakalayıp hapsederek sistemin temiz çalışmasını sağlarken, UVC LED özelliği bakteri üremesini engellemek için torbanın içindeki üst toz tabakasında etkin hale gelerek evlerin daha temiz kalmasına yardımcı oluyor.

Şık tasarımı ile aynı anda depolama, şarj etme ve boşaltma fonksiyonlarını yerine getirebilen LG A9T Ultra, ikili pil takımıyla 120 dakikaya kadar çalışma performansı sunuyor. Üstelik 2 pil, aynı anda şarj edebiliyor. Ürün, evde konumlandırılacağı alanın elverişliliğine göre ister sağ, ister sol tarafta depolanarak pratiklik sağlıyor.

Hem süpürme hem silme özelliği

Yüksek emiş gücüne sahip, tek bir parmak dokunuşu ile kontrol edilebilen LG A9T Ultra, 5 adımlı filtreleme sistemi ile mükemmel bir temizlik sağlıyor, filtre ve siklon sistemin çıkartılıp temizlenebilmesi ile ek rahatlık sağlıyor.

LG A9T Ultra, LG'nin Power Drive Mop'u ile yüzeylerin hem süpürülmesine hem de silinmesine olanak tanıyor. Sert yüzeylerde toz ve kiri toplamak için dönen ikili motora ve paspas pedleri üzerindeki nem seviyesini en uygun hali ile koruyan otomatik su besleme sistemine sahip olan süpürgenin üç kademeli su kontrolü bulunuyor.

Güvenilir ve Hijyenik Temizlik Sertifikası (BAF) sahibi ürün, LG ThinQ ile uzaktan da kontrol edilebiliyor. Ürünün teleskopik borusu kullanıcıların boyuna göre uzatılıp kısaltılarak kullanım kolaylığı sağlıyor.

LG A9T Ultra, LG Brandshop mağazaları ve teknoloji perakende satış kanallarının fiziki ve online mağazalarında kullanıcılarını bekliyor. Ürün, "https://www.lg.com/tr/elektrik-supurgesi/lg-a9t-ultra" adresinden incelenebiliyor.