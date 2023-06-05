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Mehmet Özhaseki kimdir, aslen nereli, kiminle evli? Mehmet Özhaseki eşi Neşe Özhaseki kimdir?

Mehmet Özhaseki kimdir, aslen nereli, kiminle evli? Mehmet Özhaseki eşi Neşe Özhaseki kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 2 bakan hariç tüm bakanlar koltuk değiştirdi. Yeni kabinede dikkat çeken isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki oldu. Aslen Kayserili olan Mehmet Özhaseki şu anda 66 yaşında. Kayseri eski belediye başkanı da olan Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki'dir .Zeynep Özhaseki, Enes Özhaseki, Merve Özhaseki adında 3 çocuğu vardır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran cumartesi günü Meclis'te yemi etti ve yeni kabinesini duyurdu. Kabinede 2 kişi hariç tüm isimler değişti. Yeni kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Mehmet Özhaseki oldu. Mehmet Özhaseki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı görevine getirdi.  İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu olan Mehmet Özhaseki aslen Kayserilidir ve şu anda 66 yaşında. 1974 yılında Karakebap olan soyadını değiştirerek Özhaseki yaptı. Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki'dir.

Mehmet Özhaseki kimdir?

Mehmet Özhaseki, 25 Mayıs 1957 tarihinde Kayseri'de Kemal ve Şükran Özhaseki çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlamasının ardından Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Fakat o günkü şartlar sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1974 yılında Karakebap olan soyadını değiştirerek Özhaseki yaptı.1982 yılında Neşe Özhaseki ile evlendi.

Mezun oluşunun ardından tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti ve 1994 yılına kadar Tekstil ticareti ile uğraştı. 1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. Kayseri'de ilk aşevi faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde yer aldı.

Özhaseki, 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor eski Onursal Başkanıdır. Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir. Ayrıca eski Çevre ve Şehircilik Bakanı görevinde yer aldı.

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