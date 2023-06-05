Meclis Başkanı kim olacak? Hangi eski Bakan Meclis'te hangi koltuğa oturacak?

Meclis yeni başkanını bu çarşamba günü seçecek. Meclis Başkanlığı için Bekir Bozdağ ve Numan Kurtulmuş isimleri öne çıkarken, Kurtulmuş'un daha şanslı olduğu belirtiliyor. Muhalefetten ise sadece Yeşil Sol Parti adayını açıkladı. İYİ Parti ve CHP'nin kararı bekleniyor.

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Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, yeni haftada mesaisini sürdürecek. Genel Kurul, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. Genel Kurul'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 bakan yemin edecek.

Meclis Başkanı seçimi yapılacak

Bu haftada Meclis Başkanı seçim süreci de başlayacak. Meclis Başkanlığı için gösterilecek adaylar, 6 Haziran Salı günü (yarın) saat 24.00'e kadar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilecek. Genel Kurulda, 7 Haziran Çarşamba günü Meclisin 30. Başkanı için seçim yapılacak.

Meclis Başkanı kim olacak?

AK Parti grubu yarınki toplantısında yeni Meclis Başkanı ile Başkanlık Divanı üyelikleri için “eğilim yoklaması” yapacak. AK Parti’de bu görev için AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ’ın adları öne çıkıyor. Meclis Başkanlığı için Numan Kurtulmuş'un şansının daha çok olduğu belirtiliyor.

CHP ve İYİ Parti aday için çalışıyor

Şu ana kadar yalnızca Yeşil Sol Parti adayını açıkladı. YSP, Meclis başkanı adayı olarak Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u gösterecek. MHP'nin ise Meclis Başkanlığı için isim çıkarması beklenmiyor. CHP ve İYİ Parti'de ise aday konusunda çalışma sürüyor.

Meclis Başkanı nasıl seçilecek?

TBMM İçtüzüğü, Meclis Başkanı seçiminin gizli oylamayla yapılmasını ve dört turda sonuçlanmasını düzenliyor. İlk iki turda seçilmek için 400 oyu almak gerekiyor. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy yeterli sayılıyor. Meclis’te 323 sandalyesi olan Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayını üçüncü turda seçmesi bekleniyor.