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3 gündür haber alınamıyordu! Eve giren komşuları feci halde buldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
3 gündür haber alınamıyordu! Eve giren komşuları feci halde buldu

KASTAMONU’nun Cide ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Akbayır köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Havva Kalaycıoğlu’ndan haber alınamadı. 3 gündür haber alınamayan Kalaycıoğlu’nun evine giden komşuları cenazesiyle karşılaştı.

Evinde yalnız yaşayan Havva Kalaycıoğlu’nun 3 gün önce öldüğü tespit edilirken, jandarma ekiplerinin de incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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