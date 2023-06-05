3 gündür haber alınamıyordu! Eve giren komşuları feci halde buldu
KASTAMONU’nun Cide ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın komşuları tarafından evinde ölü bulundu.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Akbayır köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Havva Kalaycıoğlu’ndan haber alınamadı. 3 gündür haber alınamayan Kalaycıoğlu’nun evine giden komşuları cenazesiyle karşılaştı.
Evinde yalnız yaşayan Havva Kalaycıoğlu’nun 3 gün önce öldüğü tespit edilirken, jandarma ekiplerinin de incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazesi morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.