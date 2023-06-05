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Erman Toroğlu'ndan Arda Güler yorumu: Erken öten horozun kafasını koparırlar

Erman Toroğlu'ndan Arda Güler yorumu: Erken öten horozun kafasını koparırlar

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 yenildiği maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu, "Bugün Arda'da şunu gördüm kalçası biraz kalkmış. Aldığın topu oradan vur, indir falan. Öyle olmaz, erken öten horozun kafasını koparırlar." dedi.

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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken mücadelenin ilk yarısı 1-0, 90 dakikası ise 3-0 Sarı-Kırmızılılar'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

Zaniolo (2) ve Icardi'nin golleriyle Sarı-Kırmızılılar mücadeleyi 3-0 tamamlarken, ünlü yorumcu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'Heyecan var kalite yok' diyerek sözlerin başlayan Toroğlu "Okan hoca genelde ligin sonuna doğru 11'lerini bozmuyordu, oynamıyordu bu sefer Okan oynamış Jesus oynamamış" dedi.

"GALATASARAY YEDİ İÇTİ AMA..."

İki takım da inanılmaz top kaybı yapıyor, bu kadar top kaybı yaparsan olmaz. Galatasaray her zamanki gibi gözü kara defans yapıyor. Son maça rağmen sahada iyi mücadele var. Galatasaraylı futbolcular eğlendiler, yediler, içtiler dendi ama maça asılıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe defansı yine enteresan işler yapıyor. Şunu söyleyeyim Fenerbahçe'nin defansıyla Beşiktaş'ın defans anlayışıyla arkada oynayan adamlarının daha kaliteli olmalı. Fenerbahçe'nin orta sahada bir dalga kıranı yok Galatasaray'ın orta sahası direkt geliyor.

Bugün Arda'da şunu gördüm kalçası biraz kalkmış. Aldığın topu oradan vur, indir falan. Öyle olmaz, erken öten horozun kafasını koparırlar."

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