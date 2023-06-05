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Yeni Kabine ilk kez toplanacak! Masada hangi konular var?

Yeni Kabine ilk kez toplanacak! Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. Bakanlar, devir teslim törenlerini bugün tamamlayacak. Yarın da ilk kabine toplantısı gerçekleştirilecek. 

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28 Mayıs seçimlerinin ardından yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yeni kabinesini açıkladı.

Kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı. Dün 8 bakanın devir teslim törenleri yapıldı. Bugün de 7 bakanın devir teslim törenleri yapılacak. 

İlk kabinenin gündeminde neler var?

TRTHaber'deki habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Bakanlar ile 6 Haziran Salı günü (yarın) bir araya gelecek. İlk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor.

Ayrıca taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.

İşte yeni kabine:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç Aile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı Ticaret Bakanı: Ömer Bolat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

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