Dolar tarihte ilk kez 21 lirayı aştı! Mehmet Şimşek ne yapacak? 5 Haziran 2023 piyasalarda son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Kabinesi ile ilk haftaya başlayan dolar 21 lirayı aştı, Euro ise 23 lirayı zorluyor. Dolar güne 21,15 lira seviyesinde başlayarak tarihte ilk kez 21 lirayı aştı. İşte haftanın ilk günü piyasada yaşananlar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'li yeni Cumhurbaşkanı Kabinesi göreve başladığı haftanın ilk gününde doların sert yükselişiyle karşılaştı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından döviz kurundaki fahiş artış devam ederken, dolar/TL, bugün 21,15 seviyesine ulaşarak ilk kez 21 sınırını aştı ve tarihi rekorunu kırdı. Euro/TL de 22,99 seviyesine gelerek bir kez daha zirve yeniledi.

Dolar tarihte ilk kez 21 lirayı

Geçtiğimiz haftalarda ilk kez 20 TL'yi aşan dolar, yeni haftada ise tarihinde ilk kez 21 TL sınırını aştı. Dolar/TL, pazartesi gününde 21,1571 seviyesine ulaşarak zirve yeniledi.

Euro 23 TL'yi zorluyor

Bir süredir 22 TL'nin üzerinde işlem gören euro da, bugün tarihi rekorunu yeniledi. Euro/TL, 22,9920 seviyesini görerek, 23 TL eşiğini ilk kez geçmeye çok yaklaştı.