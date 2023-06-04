Mauro Icardi 'Fener ağalama' dedi, Simge Sağın 'aşkın olayım' düeti geceye damga vurdu!

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası kupasına kavuştu. Sezon boyunca attığı her golü Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısıyla kutlayan yıldız golcü Mauro Icardi şampiyonluk kutlamalarına Simge Sağın ile birlikte sahaya çıktı. 'Aşkın Olayım' şarkısına eşlik eden Arjantinli yıldız Sarı- Kırmızıların ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme yapmayı ihmal etmedi ve 'Fener ağlama' diye tempo tuttu.

Abone ol

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Mauro Icardi ve Simge Sağın düeti damga vurdu. Günlerdir beklenen buluşma gerçekleşti ve Icardi sahneye Aşkın Alayım'ın sahibi Simge Sağın'la birlikte geldi.

İkili şarkının bir kısmını birlikte söyledi. Tribünlerdeki taraftarlar da şarkıya eşlik etti. Simge Sağın, Icardi şarkıyı söylerken gülmeye engel olamadı.

Simge Sağın, Icardi ve çocukları daha sonra sarılarak objektiflere poz verdi.

Icardi'den 'Fener ağlama' tezahüratı

Galatasaray kupayı kaldırdıktan sonra Nef Stadyumu hoparlörlerinden 'Fener Ağlama' açıldı. Mikrofonu elinden bırakmayan Icardi, 'Fener Ağlama' diye tempo tuttu.

Gomıs de Aleyna Tilki ile çıktı

Galatasaray'a kupa ile veda eden Bafetimbi Gomis de sahaya kendisiyle özdeşleşmiş 'O Sen Olsan Bari şarkısıyla ve şarkıyı söyleyen Aleyna Tilki ile birlikte çıktı.

Aleyna Tilki şarkıyı seslendirirken Gomis ve eşi ve çocuklarıyla birlikte dans etti.