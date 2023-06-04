BIST 5.115
DOLAR 21,04
EURO 22,57
ALTIN 1.320,58
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Mauro Icardi 'Fener ağalama' dedi, Simge Sağın 'aşkın olayım' düeti geceye damga vurdu!

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası kupasına kavuştu. Sezon boyunca attığı her golü Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısıyla kutlayan yıldız golcü Mauro Icardi şampiyonluk kutlamalarına Simge Sağın ile birlikte sahaya çıktı. 'Aşkın Olayım' şarkısına eşlik eden Arjantinli yıldız Sarı- Kırmızıların ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme yapmayı ihmal etmedi ve 'Fener ağlama' diye tempo tuttu.

Abone ol

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Mauro Icardi ve Simge Sağın düeti damga vurdu. Günlerdir beklenen buluşma gerçekleşti ve Icardi sahneye Aşkın Alayım'ın sahibi Simge Sağın'la birlikte geldi.

İkili şarkının bir kısmını birlikte söyledi. Tribünlerdeki taraftarlar da şarkıya eşlik etti. Simge Sağın, Icardi şarkıyı söylerken gülmeye engel olamadı.

Simge Sağın, Icardi ve çocukları daha sonra sarılarak objektiflere poz verdi.

Icardi'den 'Fener ağlama' tezahüratı

Galatasaray kupayı kaldırdıktan sonra Nef Stadyumu hoparlörlerinden 'Fener Ağlama' açıldı. Mikrofonu elinden bırakmayan Icardi, 'Fener Ağlama' diye tempo tuttu.

Gomıs de Aleyna Tilki ile çıktı

Galatasaray'a kupa ile veda eden Bafetimbi Gomis de sahaya kendisiyle özdeşleşmiş 'O Sen Olsan Bari şarkısıyla ve şarkıyı söyleyen Aleyna Tilki ile birlikte çıktı.

Aleyna Tilki şarkıyı seslendirirken Gomis ve eşi ve çocuklarıyla birlikte dans etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sigara tiryakilerine kötü haber: Kallavi zam geldi! O grubun yeni fiyatları belli oldu...
Sigara tiryakilerine kötü haber: Kallavi zam geldi! O grubun yeni fiyatları belli oldu...
ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama! Ses Beyaz Saray'dan duyuldu, nedeni belli oldu!
ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama! Ses Beyaz Saray'dan duyuldu, nedeni belli oldu!
Seçim sonrası HDP'de flaş gelişme! Canlı yayında duyurdular: Kongrede aday olmayacaklar!
Seçim sonrası HDP'de flaş gelişme! Canlı yayında duyurdular: Kongrede aday olmayacaklar!
Yeni Bakan Hakan Fidan'a tebrik mesajları yağıyor: Yurt dışından ilk davet geldi!
Yeni Bakan Hakan Fidan'a tebrik mesajları yağıyor: Yurt dışından ilk davet geldi!
Öfkeli kadın dehşet saçtı! Ayrılmak isteyen sevgilisini bıçakladı
Öfkeli kadın dehşet saçtı! Ayrılmak isteyen sevgilisini bıçakladı
Derbiyi kazanan şampiyon Galatasaray 32 yıl sonra bir ilke imza attı!
Derbiyi kazanan şampiyon Galatasaray 32 yıl sonra bir ilke imza attı!
Jorge Jesus'tan derbi mağlubiyeti sonrası şoke eden karar!
Jorge Jesus'tan derbi mağlubiyeti sonrası şoke eden karar!
Şampiyon derbide çoştu! Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi farklı geçti
Şampiyon derbide çoştu! Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi farklı geçti
Yeni bakanlar iş başında! Toplantı sonrası paylaşımlar peş peşe geldi: "İlk toplantımızı gerçekleştirdik"
Yeni bakanlar iş başında! Toplantı sonrası paylaşımlar peş peşe geldi: "İlk toplantımızı gerçekleştirdik"
Bursa'da korkunç olay! Cami avlusunda şakalaşma kötü bitti: Belinden çıkardığı silahı böyle ateşledi!
Bursa'da korkunç olay! Cami avlusunda şakalaşma kötü bitti: Belinden çıkardığı silahı böyle ateşledi!
2 terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu
2 terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu
Çanakkale Boğazı’nda dev kargo gemisi arızası yaptı! Ekipler harekete geçti...
Çanakkale Boğazı’nda dev kargo gemisi arızası yaptı! Ekipler harekete geçti...