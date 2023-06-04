Yeni bakanlar iş başında! Toplantı sonrası paylaşımlar peş peşe geldi: "İlk toplantımızı gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında görev yapacak Kabine'yi açıklamasının ardından yeni Bakanlar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç harekete geçti. Ali Yerlikaya AFAD Başkanlığında başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalara ilişkin afet yönetimi ile ilgili, Yılmaz Tunç ise Bakan Yardımcıları, Genel Müdürler ve Bakanlık Birim Amirleriyle ilk toplantılarını gerçekleştirdi.İşte detaylar...

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevdeki ilk toplantısını AFAD Başkanlığında gerçekleştirdi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ilk bakanlık binasında ilk toplantısını yaptı.

"Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız."

Adalet Bakanı Tunç, ilk toplantısını yaptı

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakan Yardımcıları, Genel Müdürler ve Bakanlık Birim Amirleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.