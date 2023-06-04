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Bodrumspor Play-Off'ta finale yükseldi! Arda Turan'lı Eyüpspor, uzatmalarda yıkıldı

Bodrumspor Play-Off'ta finale yükseldi! Arda Turan'lı Eyüpspor, uzatmalarda yıkıldı

Spor Toto 1. Lig Play-Off 2. Tur rövanş maçında Bodrumspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bodrumspor heyecan dolu karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gollerle rakibini 2-0 yenerek finale yükseldi.

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Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Eyüpspor'u konuk etti. İlk maçı 1-0 kazanan Arda Turan'lı Eyüp, avantajını koruyamadı ve uzatma dakikalarında 2 gol birden bulan Bodrumspor, finale çıkan taraf oldu.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Eyüpspor her türlü galibiyet ve beraberlik halinde adını finale yazdıracaktı. Bodrumspor ise 2 ve daha farklı kazanması durumunda Eyüpspor'u saf dışı bırakacaktı.

Uzatmalarda 2 gol birden buldular

11 dakika uzatma verilen maçın 90+2. dakikasında Üzeyir ile 90+8. dakikasında Süleyman ile 2 gol birden bulan Bodrumspor, Play-Off finaline yükselen taraf oldu.

Bodrumspor'un finalde rakibi pendikspor

Yarı finali kazanan Bodrumspor, finalde Süper Lig'e yükselmek için Pendikspor'la kozlarını paylaşacak.

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