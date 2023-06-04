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Amasya'da emekli uzman çavuş hayatını kaybetti! 1 kişi gözaltında

Amasya'da emekli uzman çavuş hayatını kaybetti! 1 kişi gözaltında

AMASYA'da Kuzgeçe köyündeki bir düğünde magandanın silahından çıkan kurşunun isabet ettiği emekli uzman çavuş hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Kuzgeçe köyündeki bir düğünde magandanın silahından çıkan kurşunun isabet ettiği emekli uzman çavuş Mehmet Çelik (53), ağır yaralandı. Çelik, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Şüpheli Sıtkı Ç. (46) gözaltına alındı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Çelik, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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